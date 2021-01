Fiat Egea fiyat listesi: 2021 güncel Egea fiyatları

Fiat Egea fiyat listesi, 2021 yılına özel olarak Fiat tarafından yayınlandı. İşte 2021 Fiat Egea modellerinin güncel fiyatları...

Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından paylaşıldı. Yapılan güncelleme ile birlikte Egea modellerinin fiyatları yeni yıla özel güncellendi. Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, yeni fiyatlarıyla bayilerdeki yerini aldı.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle müşterileriyle buluşuyor. Gelin İtalyan şirket tarafından açıklanan Fiat Egea fiyat listesine bir göz atalım.

FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - OCAK 2021

2021 model Fiat Egea Sedan:

Easy 1.4 Fire 95:130 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 174 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP: 146 bin 900 TL

Urban 1.0 FireFly 100HP: 177 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 185 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 216 bin 900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP: 201 bin 900 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 224 bin 900 TL

2021 model Fiat Egea Hatchback:

Street 1.4 Fire 95HP: 144 bin 100 TL

Street 1.3 Fire 95HP: 178 bin 100 TL

Street 1.6 Fire 120HP DCT: 210 bin 100 TL

Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 153 bin 100 TL

Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 182 bin 100 TL

Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 215 bin 100 TL

Mırror 1.4 Fire 95 HP: 158 bin TL

Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 187 bin 100 TL