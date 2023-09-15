Fiat'ın ilk elektrikli crossover modeli seri üretime girdi Avrupa'da yılın otomobili seçilen Jeep Avenger ile aynı platformu paylaşan yeni Fiat 600e'nin üretimi başladı.

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Geçtiğimiz Temmuz ayında tanıtılan yeni Fiat 600e crossover modelinin seri üretime girdiği açıklandı.

Jeep Avenger modelinin üretildiği Polonya'nın Tychy şehrinde üretilen yeni model, Avrupa'da yılın otomobili seçilen Avenger ile aynı platformu paylaşıyor.

Fiat, her ne kadar üretime elektrikli versiyonlar ile başlasa da gelecek yıl aileye hibrit versiyonlar da katılacak.

Fiat 600e'nin temel donanım seviyesi anahtarsız giriş, ısıtmalı koltuklar, geri görüş kamerası ve bir dizi güvenlik sistemi içeriyor.

Elektrikli otomobil 154 beygir gücünde bir motor ve 54 kWh bataryaya sahip. Otomobilin 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 9 saniye sürüyor.

Fiat 600e fiyatı

Tek bir şarjla 409 km menzil sunan elektrikli Fiat 600e, 35 bin 850 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.