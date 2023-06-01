Fiat'tan Citroen Ami'ye kardeş geldi: Karşınızda Topolino Fiat'ın 2023 yılında Citroen Ami'yi temel alan küçük elektrikli aracı Topolino ortaya çıktı.

Citroen’in tamamen online kanallar üzerinden satışı gerçekleştirdiği yüzde 100 elektrikli mobilite çözümü Ami, ülkemizde yaklaşık 1 senelik süreç sonunda bin adetten fazla satmayı başardı.

Fiat'ın 2023 yılında Citroen Ami'yi temel alan küçük elektrikli aracı Topolino ortaya çıktı.

Yeni Fiat Topolino, Citroen Ami ve Opel Rocks-e'nin İtalyan versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Topolino, retro esintiler taşıyan tasarımıyla dikkat çekiyor.

Teknik detay yok

Fiat Topolino'ya ilişkin başka bir görsel veya teknik detay henüz paylaşılmadı.

Öte yandan, aracın Citroen Ami ile aynı altyapıyı kullanacak olması, araçta 8 hp elektrik motoru ve 5.5 kWsa'lik lityum iyon batarya olacağı anlamına geliyor.