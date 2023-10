Fırsatçıların yeni yöntemi! İkinci el otomobil satışlarında 'aksesuar' farkı

DHA

Araçlardaki fahiş fiyatları düşürmek için alınan önlemlere karşı, piyasadaki fırsatçılar yeni yöntemlerle yine fiyatları yüksek tutmanın yollarını arıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomobil satışlarında taşıtların, üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana çıkmasının yasaklanmasıyla fırsatçılar yeni yöntemler geliştirdi.

Araç satışı ile uğraşanlar bir yandan alınan tedbirlerle düşen araç fiyatlarından yana keyifli, diğer yandan ise fırsatçıların oyunlarından yana dertli.

İkinci el araç satışında fırsatçıların yeni oyunu devreye girdi.

İlanlara düşük fiyat yazıyorlar

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomobil piyasasına yönelik alınan önlemler kapsamında söz konusu otomobil satışlarında taşıtların, üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana çıkmasının yasaklanmasının ardından fırsatçılar, internette yayınladıkları ilanlara düşük rakamlar yazıyor.

Aksesuar fiyatı farkı diye araç fiyatlarını yine yükseltiyorlar

Otomobillerin ilanlarını düşük fiyatlardan koyan fırsatçılar, arayan kişilere donanım, aksesuar, bakım gibi unsurları bahane edip fiyatın yükseldiğini söylüyor.

"Bayi fiyatını geçmeyecek engeli aksesuar farkı ile aşılıyor"

İzmir'de ikinci el otomobil alım satımı yapan Fahri Karlık, önlemlerle, söz konusu otomobillerin alım satımının gerçek galericilere geri döndüğünü söyledi. Bunun için çok mutlu olduklarını belirten Karlık, şöyle konuştu:

"800 bin lira olan bir araç 700 bin liraya geriledi"

İkinci el piyasasında fiyatların gerilediğini belirten Karlık, şu anda tam alım zamanı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Aslında şu an tam alım zamanı. Gerçekten fiyatlar düştü. Bizim balon olarak tabir ettiğimiz rakamlar, ortadan kalktı. Şu an araçlar gerçek rakamına geri döndü. Bu fırsatı değerlendirsinler çünkü yarın tekrar fiyatlar ne olur pek bir garantisi yok. Araç başı yaklaşık yüzde 20, yüzde 25 fiyatlar geri geldi. Yani 1 milyon olan bir araç 800 bin liraya geldi. 800 bin lira olan bir araç 700 bin liraya geriledi. Yani ciddi düşüşler var. Oto alım satım piyasasında balon ortadan kalktı. Tam bir fırsat zamanı şimdi. Araçlar gerçek değerine geri döndü. Şu an hareketlilik yok. Piyasa çok durgun. Faizlerin yükselmesi, piyasadaki sıcak paranın ortadan kalkmasından kaynaklı piyasalar durgun ama bu geçici. Bugün yarın geçer.