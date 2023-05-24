Ford, 2025'te iki yeni elektrikli model tanıtacak ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, 2025 yılında iki yeni elektrikli otomobil tanıtmaya hazırlanıyor.

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler hale geldi ve birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, 2025 yılında iki yeni elektrikli otomobil tanıtmaya hazırlanıyor.

Gelen bilgilere göre şirket, üç sıralı oturma düzenine sahip devasa bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor. Ford'un açıklamalarına göre, üretilecek bu model, mevcut SUV segmentindeki diğer modellerden farklı olacak.

Yeni pick-up modeli de yolda

Aynı zamanda, Ford 2025'te F-150 Lightning'den sonra tamamen elektrikli bir pick-up modeli de tanıtmayı planlıyor.