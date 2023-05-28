Ford, 3 milyon elektrikli araç için lityum anlaşması imzaladı Ford, lityum hidroksit tedarik etmek için Albemarle ve Nemaska Lithium ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar birçok alanda kullanılan lityum iyon piller, küçük olmalarına rağmen sağladıkları yüksek kapasite ile dikkat çekiyor.

Aynı zamanda, elektrikli otomobillerin bataryalarında da kullanılan lityum, son zamanlarda talep patlaması yaşıyor.

Özellikle pandemi döneminde batarya temelli cihazlara aşırı ilgi, lityum madencilerini de sıkıntıya sokmuştu.

Ford'dan lityum yatırımı

ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor, elektrikli araç üretimini artırma planları kapsamında, batarya ham maddelerine yönelik Albemarle ve Nemaska Lithium ile tedarik anlaşmaları yaptı.

Albemarle'den yapılan açıklamada, elektrikli araç üretimini destekleyecek lityum hidroksiti sağlamak üzere Ford ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Şirketin, yaklaşık 3 milyon Ford elektrikli araç bataryası için lityum hidroksit tedarik edeceği kaydedilen açıklamada, 5 yıllık tedarik anlaşmasının 2026'da başlayacağı ve 2030'a kadar süreceği aktarıldı.

Nemaska Lithium'dan yapılan açıklamada da Ford ile lityum ürünlerinin tedariki için 11 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.