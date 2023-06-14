Ford, Almanya'da elektrikli araç fabrikası açtı Ford, yeni nesil elektrikli binek araçlarını üretecek olan yüksek teknolojili üretim tesisi Köln Elektrikli Araç Merkezi'ni hayata geçirdi..

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Ford, ilk olarak 1930 yılında kurulan Köln'deki tarihi fabrikasını, 2 milyar dolarlık yatırım ile elektrikli araç üretim hattına dönüştürdü.

Yüksek verimlilik amacıyla tasarlanan, yıllık 250 binden fazla elektrikli araç üretme kapasitesine sahip, 125 hektar üzerine kurulu tesis; yeni bir üretim hattı, pil montaj hattı, son teknoloji araçlar ve otomasyon sistemleri ile donatıldı.

Mustang Mach-E, E-Transit ve F-150 Lightning'in başarılarının ardından Ford'un kısa süre önce tanıttığı dördüncü elektrikli aracı Explorer, markanın Köln'de üreteceği ilk elektrikli aracı olacak ve bunu elektrikli bir spor crossover izleyecek.

Köln Elektrikli Araç Merkezi, Ford'un küresel çapta açtığı ilk karbon nötr üretim tesisi olarak şirketin 2035 yılına kadar Avrupa'daki tüm tesis, lojistik operasyonları ve doğrudan tedarikçi ayak izinde karbon nötr taahhüdünü destekleyecek.

18 milyondan fazla araç üretildi

90 yılı aşkın sürede 18 milyondan fazla otomobil üreten Köln'deki fabrika, Ford'un dünya çapındaki en verimli tesislerinden biri olarak nesiller boyunca milyonlarca Avrupalıya hareket özgürlüğü sağlamasıyla biliniyor.