Ford ile Tesla anlaştı! Şarj istasyonları ortak kullanılacak Ford, Kuzey Amerika'daki 12 binden fazla Tesla şarj istasyonuna 2024 başından itibaren erişebilecek.

ABD'li Ford Motor, elektrikli araç sahiplerinin Tesla'nın "supercharger" diye adlandırılan Kuzey Amerika'daki 12 binden fazla şarj istasyonuna 2024 başından itibaren erişebilmesi için Tesla ile anlaştı.

Bu anlaşmayla beraber Ford, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın patentli şarj tasarımını benimseyen ilk büyük otomotiv üreticisi olurken, ABD'deki en geniş yüksek hızlı şarj istasyonları ağına erişim elde etti.

Şarj sıkıntısı yaşanıyor

Analistler, elektrikli araçların kabul görmesinden bu zamana kadar ki en büyük sıkıntılardan birinin şarj istasyonlarına olan erişim olduğunu söylüyor.

Tesla, kasım ayında patentli şarj istasyonu tasarımını diğer otomotiv üreticileri ve şarj ağı işletmelerine açacağını açıklamıştı.