Ford kesenin ağzını açtı! Bataryalara 900 milyon dolar yatıracak Ford, batarya bileşenlerinin üretimini hızlandırmak istiyor. Şirket, bu kapsamda 900 milyon dolarlık yeni bir yatırım yapmayı amaçlıyor.

ensonhaber.com

Son zamanlarda elektrikli otomobiller oldukça popüler ve birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

Ford, Güney Koreli ortakları EcoProBM ve SK On ile birlikte Kanada'da 1.2 milyar Kanada dolarına (900 milyon dolar) mal olan bir katot üretim tesisi inşa edeceğini açıkladı.

Kanada'nın Québec eyaletinde yer alan tesis, Ford'un gelecekteki elektrikli araçları için batarya malzemesi tedarik etmek üzere kullanılacak.

ABD'de batarya fabrikası da kuruyor

Öte yandan Ford, Çin merkezli batarya üreticisi CATL şirketinin teknolojisini kullanarak yeni batarya üretim tesisi açacak.

Şirketten yapılan açıklamada, 3.5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçecek fabrikanın ABD'nin Michigan eyaletinde kurulacağı belirtilmişti.

Kanada'da 900 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek batarya tesisi ise Ford'un Québec'e yaptığı ilk yatırım olacak ve fabrikanın 2026'nın ilk yarısında üretime başlaması planlanıyor.

Yıllık yaklaşık 45,000 ton katot aktif malzeme (KAM) kapasitesine sahip olması beklenen tesis, Ford'un elektrikli araç ürettiği bölgelerde batarya ve hammadde işleme süreçlerini hızlandırma stratejisinin bir parçası olarak faaliyet gösterecek.