Ford Otosan, yeni nesil Ford Courier'ın seri üretimine başlıyor Ford Otosan, mühendislik ve üretim sorumluluğunu üstlendiği yeni nesil Ford Transit Courier ve Tourneo Courier'i Romanya’daki Craiova fabrikasında üretecek.

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Ford Otosan, mühendislik ve üretim sorumluluğunu üstlendiği yeni nesil Ford Transit Courier ve Tourneo Courier modellerinin üretimine başlıyor. Romanya’daki Craiova fabrikasında düzenlenen törenle banttan indirilen araçlar, daha sonra pazara sunulacak.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, tasarımından üretimine kadar her aşamasında Ford Otosan imzasını taşıyan Courier'nin küresel üretim sorumluluğunun yaklaşık on yıldır Ford Otosan'a emanet olduğunu vurguladı.

Ford Otosan tek üretim merkezi

Ford Otosan, ilk kez 2014 yılında Yeniköy fabrikasında hattan indirdiği Ford Courier serisinin hala dünyadaki tek üretim merkezi konumunda.

Şirketin yatırım stratejisinin bir parçası olarak Courier’ın üretimi Yeniköy’den Romanya’daki Craiova fabrikasına taşındı.

Geçen yıl temmuz ayında Ford Otosan, Puma ile birlikte tamamen elektrikli versiyonlarını üreteceği yeni nesil Courier serisinin Craiova fabrikasında üretimini desteklemek için 490 milyon euro yatırım yapacağını duyurdu.

Yatırımla birlikte fabrikanın kapasitesi yılda 250 bin araçtan 272 bin araca yükselecek. Ford Otosan ayrıca Craiova fabrikasındaki üretim ihtiyaçlarını desteklemek için 1300 yeni istihdam yaratan büyük bir işe alım kampanyası yürüttü.

Ford Otosan'ın Dunton ve Köln'deki Ford ekipleriyle birlikte tasarladığı, tüm mühendislik ve üretim sorumluluğunu üstlendiği Courier serisinin tam elektrikli ve bağlantılı versiyonu da Craiova fabrikasında üretilecek ve 2024 yılında müşterilerle buluşacak.

E-Transit Courier, Ford Otosan'ın 2035 yılına kadar tamamen elektrikli hafif ve orta ticari araç portföyüne sahip olma hedefine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)