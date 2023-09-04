Ford, popüler SUV modeli Escape'in üretimini durdurabilir Ford'un popüler SUV modeli Escape'in üretiminin sona erebileceği bildiriliyor. İşte son detaylar...

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Amerikan otomobil üreticisi Ford, son zamanlarda üretim sıkıntıları yaşamaya başladı.

Elektrikli pick-up F-150 Lightning modelinin üretimini, batarya sorunları nedeniyle durdurmak zorunda kalan şirket, geçtiğimiz aylarda yazılım sorunları nedeniyle Escape üretimini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Gelen bilgilere göre, söz konusu geçici durdurma artık tamamen kalıcı hale gelebilir. Raporlar, Ford'un popüler SUV modeli Escape'in üretiminin sona erebileceğini gösteriyor.

2025'e kadar satışta kalacak

Raporlara göre, Escape'in üretimi 2025 yılına kadar devam edecek. Bu tarihten sonra ise bir elektrikli aracın Escape'in yerini alması planlanıyor.

Raporlara ve Escape modelinin üretimine son verilmesi planlarına rağmen, mevcut Ford Escape hala geniş bir motor ve donanım yelpazesi sunuyor.

2023 model yılı için Escape, LED farlar ve isteğe bağlı 19 inçlik jantlar gibi stil değişiklikleriyle karşımıza çıkmıştı.

İç mekana, 13.2 inçlik ekrana sahip Sync 4 yazılımı ve kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği eklendi.

Ford, direksiyon yardımı, adaptif cruise kontrol, 360 derece kamera, arka park sensörleri ve çapraz trafik frenleme gibi güvenlik teknolojilerini de Escape modelinde sunuyor.

Otomobil üreticisi, ülkemizde ve Avrupa'da Kuga olarak bilinen Escape modelini geçen yılın ekim ayında makyajlamış ve satışa çıkarmıştı.