Ford'un başı yine dertte! 870 bin araç için geri çağırma kararı Ford Motor Company, Amerika Birleşik Devletleri'nde 870,000 adet F-150 modelini geri çağıracağını duyurdu.

ensonhaber.com

Otomobil üreticileri, araçlarında yaşadıkları sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırma programları başlatıyor.

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, kendi ülkesinde büyük çaplı bir geri çağırma kararına imza attı.

Ford Motor Company, Amerika Birleşik Devletleri'nde 870 bin adet F-150 modelini geri çağıracağını duyurdu.

Kablo sorunu var

Geri çağırmanın nedeni ise, potansiyel bir kablo sorunu nedeniyle elektrikli park freninin beklenmedik bir şekilde devreye girme riski.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) yapılan bir başvuruya göre, geri çağırma 2021 ila 2023 model yıllarında üretilen F-150 pickup modellerini kapsıyor.

Bu geri çağırma operasyonu, sadece tek egzoz sistemine sahip modelleri etkiliyor. Arka aksta yer alan muhafazanın hasar alması, kablo demetinin hasar görmesine yol açabiliyor.

Ford, bu durumla ilgili Kuzey Amerika'da 918 garanti talebi ve üç saha raporu aldığını açıkladı. Bunların içinde, 299 adet şikayetin, elektrikli park freninin istenmeyen şekilde devreye girmesiyle ilgili olduğu belirtiliyor.

Ford, geri çağırma ile ilişkili olarak herhangi bir kaza veya yaralanma raporu almadığını belirtiyor.