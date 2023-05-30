Fransa, elektrikli otomobiller için ilk batarya fabrikasını kuruyor Çin'in hakim olduğu bir sektörü oluşturma konusunda büyük bir adım atan Fransa, ilk batarya fabrikasını kurmak için çalışmalara başladı.

Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, elektrikli araç bataryalarına büyük yatırımlar yapmaya başladı. Aynı zamanda ülkeler de elektrikli araç yarışına katıldı.

Çin'in hakim olduğu bir sektörü oluşturma konusunda büyük bir adım atan Fransa, ilk batarya fabrikasını açacak.

NTV'nin haberine göre, açılış törenine Alman ve İtalyan yetkililerin yanı sıra Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve ülkenin enerji geçiş ve sanayi bakanları katılacak. Stellantis, Mercedes ve TotalEnergies’in başkanları da etkinlikte olacak.

Üretim bu yaz başlıyor

Altı futbol sahası uzunluğundaki fabrikada üretimin, bu yaz başlayacağı söyleniyor.

Fransız enerji devi TotalEnergies, Alman Mercedes-Benz, Peugeot ve Stellantis arasındaki bir ortaklık olan Automotive Cells Company, fabrikayı inşa ediyor.

Fransa hükümeti, 2030'a kadar yılda iki milyon elektrik aracı banttan indirmeyi hedefliyor.