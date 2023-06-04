Fransa'daki müşteriler, Renault markasını dava ediyor Bazı Renault müşterileri Fransız markanın güvenli olmayan motora sahip otomobiller sattığını öne sürerek mahkemeye başvurdu.

AA

Fransız otomobil üreticisi Renault, kendi ülkesinde ilginç bir davayla karşı karşıya.

Bazı Renault müşterileri Fransız markanın güvenli olmayan motora sahip otomobiller sattığını öne sürerek şirkete dava açtı.

Renault ile ilgili yapılan suç duyuları arasında, "dolandırıcılık" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma" gibi iddialar yer alıyor.

Davacılar, 2012 ile 2016 yılları arasında Avrupa'da yaklaşık 400 bin araca güç veren 1.2 litrelik motorda sorunlar ortaya çıktığında, Renault'nun araçları geri çağırması gerektiğini, ancak bunu yapmadığını söylüyor.

Renault'ya göre güvenlik riski yok

Renault, motorun aşırı miktarda yağ tükettiğini kabul ediyor ve Fransa'da potansiyel olarak etkilenen 133 bin 050 araç olduğunu belirtiyor. Ancak şirkete göre bu durum, herhangi bir güvenlik riski teşkil etmiyor.

Renault ve davacılar arasında daha önce birçok kez görüşme gerçekleştirilse de bir sonuç alınamamıştı. Şimdi ise mahkemenin karar vermesi beklenecek.