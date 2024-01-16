Gecikme faizine takılmayın: 2024 MTV ödemesi için son tarih 31 Ocak 2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için son tarih, 31 Ocak. MTV'de gecikme faizi olmaması için ilk taksitlerin, bu tarihe kadar ödenmesi gerekiyor.

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2024 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) birinci taksit ödeme süreci 1 Ocak itibarıyla başladı.

MTV, yıllık olarak iki kez ödenmekte ve bu ödemeler ocak ve temmuz aylarında, eşit iki taksite bölünmüş şekilde gerçekleştiriliyor.

Son tarih 31 Ocak

Bu seneki MTV'nin ilk taksit ödemesi için son tarih 31 Ocak. Ödeme süresini kaçıran araç sahipleri için, 31 Ocak'tan sonra gecikme faizi uygulanacak.

Bu nedenle, araç sahiplerinin belirlenen süre içinde ödemelerini yapmaları önem taşıyor.

MTV nereden ödenir

MTV ödemeleri, çeşitli kanallar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Bunlar arasında İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri, PTT şubeleri ve bankaların resmi internet siteleri bulunuyor.