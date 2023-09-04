Gelecek yıl Türkiye'de! Elektrikli MINI Countryman tanıtıldı Tamamen elektrikli olarak satışa çıkacak MINI Countryman görücüye çıktı. Gelecek yıl ülkemizde de satışa çıkması beklenen otomobilin özelliklerini derledik.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi BMW Grubu'nun bünyesinde yer alan Mini, araçlarını elektrikli hale getirmeye başladı.

Tamamen elektrikli olarak satışa çıkacak Mini Countryman modeline ait ilk görseller geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı.

Kullanıcılarını daha fazla bekletmek istemeyen Mini, tamamen elektrikli Countryman modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Elektrikli Countryman neler sunuyor

MINI Countryman, kaput altında 201 beygir gücü ve 250 Nm tork üreten tek bir elektrik motoruna ev sahipliği yapıyor.

462 kilometreye kadar menzil sunan otomobil, "E" ve "SE ALL4" olarak isimlendirilen iki versiyon olarak satışa sunulacak.

Elektrikli Countryman'in SE ALL4 versiyonu, 5,6 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Bu versiyonun maksimum hızı 180 km/s olarak açıklandı.

Bağımsız bir gösterge ekranı içermeyen otomobil, orta konsolda bulunan dairesel yapıdaki 9.44 inç boyutlu dijital ekran ile hem araçla ilgili bilgiler hem de multimedya deneyimi sunuyor.

Elektrikli MINI Countryman, yıl sonuna doğru seri üretime geçecek. Almanya'da üretilecek otomobilin, önümüzdeki yıl Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

Otomobilin fiyatıyla ilgili şimdilik bir bilgi paylaşılmadı.