Hedef Fransa! Çinli BYD, Avrupa'da fabrika kuracak Norveç'te Tang ismindeki elektrikli SUV modeliyle varlık gösteren BYD, Avrupa'da üretim yapmak için Fransa ile görüşüyor.

ensonhaber.com

Son dönemde Çinli üretici BYD'nin Avrupa'da yayılma planları hızlanmış durumda. BYD'nin Almanya ve İsveç'te elektrikli otomobil satacağı ortaya çıktıktan sonra, şirket bu ülkelere yenilerini eklemeye karar verdi.

Yapılan yeni duyuruya göre BYD, bu ülkelerin yanı sıra Hollanda ve Danimarka'da da elektrikli araç satmaya başlayacak.

BYD, Avrupa'da fabrika kuracak

Bununla da yetinmeyen Çinli üretici, Avrupa'da fabrika kurarak burada üretim yapmayı düşünüyor.

Şirketin başkan yardımcısı Li Ke, Avrupa'daki ilk otomobil fabrikasını kurmak için hazırlık yaptıklarını ve bu konuya fazlasıyla özen gösterdiklerini söylemişti.

İlk hedef Fransa

BYD'nin Fransa'da fabrika kurmak için hükûmetle görüşme halinde olduğu belirtiliyor. Bu haberi resmi bir açıklamayla doğrulayan BYD, "Şirket şu anda Avrupa'da bir binek araç fabrikası kurmanın fizibilitesini yapıyor ve uygun bir yer arıyor." ifadelerine yer verdi.

Yer konusundaki son kararın bu yıl içerisinde verileceği belirtilirken, üretimin 2025 yılında başlaması ve Avrupa'da üretilen ilk elektrikli BYD binek aracın banttan inmesi planlanıyor.

Çinli üreticilerin Avrupa pazarını ele geçirme planları tüm hızıyla sürerken, Avrupalı üreticiler bu durumdan oldukça rahatsız.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, Çin'in Avrupalı üreticilere yönelik ekstra vergi uyguladığını ve AB'nin de aynı şekilde karşılık vermesi gerektiğini dile getirmişti.