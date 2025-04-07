Honda 0 SUV Prototipi Tokyo'da görüntülendi

Haber Merkezi

Honda, yılın başlarında tanıttığı yüksek teknolojili elektrikli araç serisi 0 Serisi'nin SUV modelini, Japonya Grand Prix'si heyecanıyla bir araya getirdi.

Honda 0 SUV Prototipi, Formula 1'in ünlü isimleri Max Verstappen ve Yuki Tsunoda'nın katılımıyla Tokyo'da görücüye çıktı.

HONDA 0 SUV PROTOTİPİ'NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Honda, 0 Serisi modellerinin özel bir EV mimarisi üzerine inşa edileceğini belirtse de SUV modelinin batarya boyutları, menzili veya gücü hakkında henüz detaylı bilgi paylaşmadı.

Ancak, açıklanan bazı özellikler, aracın teknolojik açıdan donanımlı olacağını gösteriyor:

Seviye 3 otonom sürüş: Honda 0 SUV ve Sedan modelleri, sürücünün gözlerini kapalı ve ellerini direksiyondan uzakta tutabileceği Seviye 3 otonom sürüş teknolojisiyle donatılacak.

ASIMO işletim sistemi: Honda, kendi geliştirdiği ASIMO adını taşıyan merkezi bir işletim sistemiyle tüm araç fonksiyonlarını yönetecek. Bu sistem, şirketin ünlü robotundan ilham alınarak geliştirildi.

Gelişmiş sensör ve kamera teknolojisi: Araç, yolcular ve çevreleri hakkında kapsamlı bilgi toplayabilen çok sayıda sensör ve kameraya sahip olacak. Honda, aracın yolcuların duygusal durumunu algılayıp buna göre tepki verebileceğini de iddia ediyor.

GELECEK YIL SATIŞTA

Honda, 0 Serisi SUV ve Sedan modellerinin üretim versiyonlarını Ohio'daki EV Hub'ında üretecek. SUV modeli, 2026'nın ortalarında piyasaya sürülerek serinin ilk üretimine geçecek aracı olacak.