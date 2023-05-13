Honda, Avrupa'da elektrikli araç çalışmalarını artırıyor Honda, Avrupa pazarındaki elektrifikasyon süreci gelişmelerini aktardığı bir basın toplantısı düzenledi.

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Son zamanlarda elektrikli araçların oldukça popüler hale gelmesi ile birlikte, birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapmaya başladı. Bu markalardan biri olan Honda, Avrupa için yeni planlarından bahsetti.

Öncelikle SUV modeller ZR-V ve CR-V ile tamamen elektrikli e:Ny1 olmak üzere üç yeni otomobilin yanı sıra, Honda'nın Avrupa'daki ilk elektrikli scooter modeli olan EM1 e:, yollara çıkmaya hazırlanıyor.

2022'de Avrupa pazarında satışa sunulan Civic e:HEV modelinin ardından otomobil ürün gamını büyüten Honda, yeni elektrikli modelleri ile de mobilite çalışmalarına hız kazandırmayı amaçlıyor.

Avrupa'da ilk kez hem tam hibrit hem de ilk plug-in hibrit aktarma organı olan tamamen yeni ZR-V ve CR-V modellerinin satışa sunulması planlanıyor.

Marka, 412 kilometrelik sıfır emisyonlu menziliyle Honda'nın Avrupa'daki ikinci tam EV ürünü olan tamamen elektrikli e:Ny1 modeli ile Avrupa'da en geniş otomobil ürün gamına ulaşılacak.

Elektrikli scooter modelleri de yolda

Otomobilin yanı sıra 2023'ün sonlarında satışa sunulması planlanan Avrupa'daki ilk elektrikli scooter modeli EM1 e:, Honda'nın 2025 yılına kadar dünya çapında tanıtmayı planladığı 10 yeni EV modelinden biri olmasıyla öne çıkıyor.

İngiltere'de hali hazırda Honda e: modeli için kullanılan uygun maliyetli ve sürdürülebilir evde şarj çözümü sunan temiz enerji hizmeti, yeni e:Ny1 ve plug-in hibrit CR-V sürücülerinin kullanımına da sunulacak.