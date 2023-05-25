Honda, Formula 1'de Aston Martin ile yoluna devam edecek Honda, 2026 sezonunda yürürlüğe girecek olan yeni F1 düzenlemelerine uygun güç üniteleri tedarik etmek için, Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Ekibi ile anlaştı.

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Honda Motor, 2026 sezonundan itibaren FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'na güç ünitesi tedarikçisi olarak katılacağını resmen açıkladı.

Honda, 2026 sezonunda yürürlüğe girecek olan yeni F1 düzenlemelerine uygun güç üniteleri tedarik etmek için Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Ekibi ile iş birliği yapacak.

Yeni düzenlemeler geliyor

FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonundan itibaren 2030 yılına kadar karbon nötr hedefi için motor/elektrik motoru maksimum güç çıkış oranı 50/50 olan yeni düzenlemeler uygulanacak.

Halihazırda kullanılana kıyasla elektrik enerjisi dağıtımında önemli bir artış gerçekleştirilecek ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıtın kullanılması zorunlu olacak.

2026 yılında yürürlüğe girecek düzenlemeler ile frenleme gibi belirli durumlarda kinetik enerjiyi geri kazanan ve onu elektrik enerjisine dönüştüren enerji geri kazanım sisteminin (ERS) çıkışı üçe katlanırken, motor çıkışının azaltılması şartı koşuluyor.