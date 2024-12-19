Honda Prelude geri dönüyor: 2026'da satışa çıkacak

AA & Ensonhaber

Honda, Avrupa pazarındaki ürün gamını genişletmek amacıyla Prelude modelini yeniden canlandırıyor.

2026 yılının başında satışa sunulması planlanan Yeni Prelude, hibrit motor ve S+ Shift teknolojisiyle sürüş keyfini artırmayı hedefliyor.

S+ SHİFT TEKNOLOJİSİ

Honda mühendisleri tarafından geliştirilen S+ Shift teknolojisi, hızlı otomatik vites geçişleri hissi ve sesi sunarak daha sportif bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Active Sound Control (ASC) sistemi, motor devriyle senkronize bir şekilde hoparlörlerden motor sesi veriyor.

Honda, 1999 yılında Avrupa'nın ilk seri üretim hibrit modeli olan Insight coupe'yi piyasaya sürmüştü.

O tarihten bu yana hibrit teknolojilerine yatırım yapan Honda, Jazz, HR-V, ZR-V ve CR-V gibi modellerde de e:HEV hibrit sistemini kullanıyor.

PRELUDE MODELİNİN GERİ DÖNÜŞÜ

Honda, altıncı nesil Prelude ile spor coupe segmentinde iddialı bir model sunmayı hedefliyor.

Hibrit teknolojisi ve S+ Shift ile donatılan Yeni Prelude, performans ve verimliliği bir arada sunacak.