Honda'nın 2020 Jazz modeli hava yastıklarıyla dolu

Honda'nın B segmenti otomobili Jazz 2020 versiyonunda, araç içindeki yolculara önemli güvenlik unsurları sunulacak.

Japon otomotiv üreticisi Honda, geliştirdiği yeni nesil hava yastığı teknolojisini ilk olarak 2020 Jazz modelinde bizlere sunacak.

Honda'nın ''e: HEV'' logosunu taşıyan ilk modeli olacak 2020 Honda Jazz'da bulunan 'orta hava yastığı', standart olarak kullanıcılara sunulacak.

Honda'nın açıklamasına göre ön orta hava yastığı, sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa doğru açılarak yolcu güvenliğini sağlıyor.

2020 nesil Jazz'daki 10 hava yastığından biri olduğu açıklanan ve sürücü koltuğunun sırtlığına monte edilen bu yeni hava yastığının, yandan çarpışma anında sürücü ile yolcu arasındaki doğrudan teması önlediği ve çarpma etkisinin azalttığı da verilen bilgiler arasında.

YARALANMALARI EN AZA İNDİRECEK

Honda’nın şirketi içi test sonuçlarına göre, söz konusu yeni teknoloji sayesinde kafa yaralanmaları çarpışma tarafındaki yolcuda yüzde 85 ve diğer yolcuda yüzde 98 azaltılabilecek.

Yeni ön orta hava yastığına ek olarak, Honda 2020 Jazz'da sunulan sürücünün diz bölgesindeki SRS hava yastığının, bu bölgedeki yükleri azaltırken aynı zamanda tüm vücudun ileri hareketini baskılayarak, baş ve göğüs bölgesi koruma performansının iyileştirilmesine katkıda bulunduğu kaydediliyor.

