Honda'nın yenilenen mini motosikleti Monkey Türkiye'de

AA & Ensonhaber

Motosiklet devi Honda, mini motosiklet segmentindeki efsanevi modeli Honda Monkey'in yenilenen versiyonunu Türkiye'de motosiklet tutkunlarının beğenisine sundu.

Özellikle şehir içi kullanım için tasarlanan ve kompakt boyutlarıyla dikkat çeken Honda Monkey, güncellenmiş motoru ve modern özellikleriyle öne çıkıyor.

Model, klasikleşmiş Honda Monkey tasarımını korurken, parlak renkli 5,6 litrelik yakıt deposu üzerinde Honda'nın kanat tasarımlı logosunu gururla taşıyor.

Retro görünümü modern teknolojiyle birleştiren motosiklette, yuvarlak hatlara sahip dijital bir LCD hız göstergesi bulunuyor; bu gösterge, kontak açıldığında özel bir animasyonla kullanıcıyı karşılıyor ve kilometre sayacı ile yakıt göstergesi gibi bilgileri de içeriyor.

TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK DONANIMLARI

Yenilenen Honda Monkey'in tüm aydınlatma sistemlerinde modern LED teknolojisi kullanılıyor.

Ayrıca, anahtar üzerindeki düğmeye basıldığında motosikletin ışıklarının yanıp sönmesini sağlayan "cevap verme" (answer-back) özelliği, kalabalık park alanlarında motosikleti bulmayı kolaylaştırıyor.

YENİ HONDA MONKEY MOTORU VE PERFORMANSI

Honda Monkey'nin kalbinde, 124 santimetreküp hacminde, hava soğutmalı bir motor yatıyor. Bu motor, 6.750 devir/dakikada 6,9 kW maksimum güç ve 5.500 devir/dakikada 10,7 Nm maksimum tork üretiyor.

Yapılan ECU (Motor Kontrol Ünitesi) ayarı revizyonları, güncellenen katalizör ve eklenen O2 sensörü sayesinde motor, güncel EURO5+ emisyon normlarına tam uyum sağlıyor.

5 ileri vitesli şanzımanla donatılan model, maksimum 91 km/saat hıza ulaşabiliyor ve 1,5 litre/100 km (WMTC modu) gibi oldukça düşük bir yakıt tüketimi sunuyor.

TÜRKİYE FİYATI

Retro tasarımı modern detaylarla birleştiren yenilenen Honda Monkey, Türkiye'de yeni Kırmızı, Sarı ve Gri renk seçenekleriyle satışa sunuldu.

Motosikletin tavsiye edilen satış fiyatı ise 227 bin TL olarak açıklandı ve Honda Motosiklet bayilerinde yerini aldı.