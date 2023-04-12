Hyundai, elektrikli araçlara 18 milyar dolar yatırım yapacak Hyundai, 2030 yılına kadar 31 elektrikli aracı yollara çıkarmak için 18 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

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Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler ve birçok marka, bu pazara dev yatırımlar yapmaya başladı.

Elektrikli otomobil pazarında başarılı işlere imza atan Hyundai, 2030 yılına kadar 31 elektrikli aracı yollara çıkarmak için 18 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Güney Koreli şirketin hedefi; elektrikli otomobil alanında 2030 yılına kadar dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri olmak.

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Şirket, 2030 yılına kadar kendi ülkesindeki yıllık elektrikli araç üretimini 1,51 milyon adete çıkarmayı planlıyor.

Hedef 3 milyondan fazla satış

Öte yandan Hyundai, söz konusu yatırım ile birlikte, 2030 yılına kadar 3,64 milyon adet satışa ulaşmayı hedefliyor.