Hyundai Staria modeline tasarım ödülü

Hyundai Staria, Red Dot Design 2022 ödüllerinde 'ürün tasarımı' kategorisinde birinci seçildi.

Hyundai Motor Company, çok amaçlı kullanım özellikleriyle dikkati çeken yeni MPV modeli Staria ile yeni bir ödülün sahibi oldu.

Hyundai açıklamasına göre, Red Dot Design 2022 ödüllerine damgasını vuran Staria, 'ürün tasarımı' kategorisinde birinci seçildi.

'En İyinin En İyisi (The Best of the Best)' ödülü, çığır açan tasarım için verilirken, aynı zamanda dünyadaki en yüksek seviye tasarım unvanı olarak kabul ediliyor.

Hyundai'nin ürün tasarımında küresel rekabet gücünü daha da güçlendiren bu ödül, aynı zamanda modelin satış başarısına da doğrudan etki ediyor.

YAKINDA TÜRKİYE'DE

Hyundai Staria'nın, yakın zamanda Türkiye'de de satışa sunularak Avrupa pazarında daha fazla söz sahibi olması bekleniyor.

STARIA, bir uzay mekiğine benzeyen, çarpıcı, fütüristik ve gizemli bir dış tasarıma sahip.

Önden arkaya doğru uzanan sert ve yumuşak geçişler bir arada kullanılırken, ayrıca bu tasarım dili uzaydan bakıldığında dünyanın ufkunu aydınlatan ışık eğrisini anımsatmış oluyor.

Hyundai Staria, geçen yıl da 2021 GOOD DESIGN Awards'ın ulaşım kategorisinde onur ödülü almış ve aynı zamanda Almanya'nın ünlü otomobil dergisi Auto Motor und Sport tarafından düzenlenen 'En İyi Otomobiller 2022' anketinde de okuyucular tarafından beğeniyle karşılanmıştı.

HYUNDAI STARIA TEKNİK DETAYLAR

2 ile 11 koltuklu düzenlere sahip olacak Staria 5.253 milimetre uzunluğa, 1.997 milimetre genişliğe ve 3.273 milimetre aks aralığına sahip. Binek versiyonu 1.990 milimetre yüksekliğe sahip olan araç, ticari olarak tercih edildiğinde 2.000 milimetre yüksekliğe kavuşuyor.

Eğer iki ya da üç koltuklu panelvan modelini tercih ederseniz, Staria'nın tam 5.000 litre bagaj hacmi sunacağını da belirtelim.

Staria'nın Avrupa'ya giriş yapacak versiyonu sadece 2.2 litrelik turbo dizel motor ile satışa sunulacak. Bu motor 175 bg güç ve 431 Nm tork üretebiliyor. Altı ileri vitesli manuel ya da 8 ileri vitesli otomatik şanzıman ile eşleştirilecek olan bu ünitenin benzinli türevi ise sadece diğer pazarlarda satışta olacak.