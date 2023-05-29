Hyundai ve LG, 4.3 milyar dolarlık batarya tesisi kuracak Güney Koreli Hyundai ve LG Energy, ABD'de kurulacak batarya üretim tesisi için 4,3 milyar dolarlık yatırım kararı aldı.

Otomotiv pazarının önde gelen üreticilerinden Hyundai, LG Energy Solution ile yeni bir anlaşma imzaladı. Güney Koreli şirketler, 4.3 milyar dolar yatırımla ABD'de yeni bir batarya üretim tesisi kurmayı planlıyor. Yeni tesis, Hyundai'nin ilk fabrikasının da yer aldığı ABD Georgia Savannah bölgesinde kurulacak. Üretim 2025 yılında başlıyor İlk inşaat çalışmalarının 2023'ün ikinci yarısında başlaması beklenirken, tesisin 2025 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Fabrika, tam kapasiteye ulaştığında her yıl 300 bin elektrikli araca toplam 30GHWh batarya üretimi sağlayacak.