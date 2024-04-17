İkinci el araç fiyatları martta yüzde 2,1 arttı

Son dönemde artan çip tedarik sorunları ve sıfır araçlardaki fahiş fiyatlar nedeniyle, ikinci el otomobil fiyatları da ciddi şekilde zamlanmıştı.
Her ne kadar son zamanlarda fiyatlarda durgunluk yaşansa da fiyatların az da olsa arttığı görülüyor.
VavaCars’ın kamuya açık verilerin analizini yaparak yayınladığı fiyat endeksine göre, ikinci el araçlarda satış fiyatı Mart 2024’te yüzde 2,1 oranında artış kaydetti.
Sıfırlara gelen zamlar etkili oldu
Endeks sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, sıfır araçlara zam gelmesi ile birlikte ikinci el araçlara yönelimin arttığını söyledi.
Bu durumun ikinci el araca talebin artmasında ve fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu söyleyen Gözelekli, şu ifadeleri kullandı:
İkinci el araç piyasasının, önümüzdeki dönemde canlılığını daha da artırmasını bekliyoruz. Özellikle döviz kurundaki değişimler ve aylık enflasyon etkisi, doğal biçimde araç fiyatlarının yükselmesinde etken olacaktır.
Bu durum online ikinci el araç platformlarına olan talebi de yükseltecektir. Bu noktada da kaliteli, güvenilir ve kolaylık sağlayan hizmet sunmak rekabette büyük rol oynayacak.
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