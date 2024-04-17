İkinci el araç fiyatları martta yüzde 2,1 arttı Açıklanan son raporlar, mart ayında ikinci el araç fiyatlarının yüzde 2,1 arttığını ortaya koydu.

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Son dönemde artan çip tedarik sorunları ve sıfır araçlardaki fahiş fiyatlar nedeniyle, ikinci el otomobil fiyatları da ciddi şekilde zamlanmıştı.

Her ne kadar son zamanlarda fiyatlarda durgunluk yaşansa da fiyatların az da olsa arttığı görülüyor.

VavaCars’ın kamuya açık verilerin analizini yaparak yayınladığı fiyat endeksine göre, ikinci el araçlarda satış fiyatı Mart 2024’te yüzde 2,1 oranında artış kaydetti.

Sıfırlara gelen zamlar etkili oldu

Endeks sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, sıfır araçlara zam gelmesi ile birlikte ikinci el araçlara yönelimin arttığını söyledi.

Bu durumun ikinci el araca talebin artmasında ve fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu söyleyen Gözelekli, şu ifadeleri kullandı: