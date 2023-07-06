İkinci el araçlarda satıcılar yasağı böyle deliyor İkinci el satışlarında fahiş fiyatları önlemek için yapılan denetimler ve getirilen kuralları aşmak için yeni bir yöntem kullanıldığı ortaya çıktı.

İHA

Bugün internetten ikinci el araç satışlarını düzenlemek için Resmi Gazete'de yayınlanan ve Ticaret Bakanlığı'nın ayrıntılarını paylaştığı kararın yayınlanmasının ardından, art niyetli kişiler bu yasağı delmek için yeni yöntem geliştirdi.

İkinci el araç fiyatlarının bayi fiyatını geçemeyeceği şeklindeki yönetmelik değişikliğine göre yapılan ihlaller karşılığında 300 bin liralık para cezası uygulanacak.

Uygulama 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek ama yayınlanmasının üzerinden daha bir gün bile geçmeden araç satıcıları yasağı delmenin yeni yöntemini buldu.

Sitede düşük fiyat yazıyorlar

Araçların sahte fiyatlarını siteye yükleyen, gerçek fiyatı ise iletişime geçildiğinde açıklayan satıcıların bu yöntemi ortaya çıkarıldı.

Gerçek fiyatı telefonda söylüyorlar

Araç satış sitelerine araçlarının fiyatlarını düşük rakamlara koyan satıcılar, aracın gerçek fiyatını telefonla iletişime geçildiğinde açıklıyor.

Aranan satıcı fiyatı düşürdüğünü söyledi

Ulaşılan bir araç satıcısı, aracı sıfır olarak bayiden aldığını ve garajda tuttuğunu söyledi. Satıcı, muhabirin yeni çıkan düzenlemeyi hatırlatması üzerine aracın fiyatını düşürdüğünü belirtti.

Bayinin fiyatından 100 bin lira fazlaya satmaya çalıştı

Ancak muhabirler aracın yetkili satıcısını aradığında arada 100 bin liralık bir fark olduğunu belirledi.

İkinci el araç fiyatları sıfır fiyatının üzerinde

Bazı araç satıcılarının ise yeni çıkan düzenlemeye uymayarak sıfır fiyatının üzerinden araç satmaya çalıştığı görüldü.

İkinci el araç sıfır fiyatının üzerinde satılamaz

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 01 Ocak 2024 tarihine kadar yapılamayacak.

Aykırı hareket edenler Bakanlığa bildirilecek

Yapılan değişikliğe göre ikinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, ikinci fıkraya aykırı ilan girişi yapanları ilan yayınlanmadan önce uyarmakla ve anılan fıkraya aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak bakanlığa iletmekle yükümlü olacak.

Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerecek.

Bakanlık rakam belirlemede yetkili

Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkili olacak.

15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlükte olacak

Yönetmelik, 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.