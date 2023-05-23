İkinci el otomobile seçim freni: Satışlar durdu

İHA

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonrası ikinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor.

Otomobil piyasasındaki belirsizlik nedeniyle araçlarını satmak isteyenler bekleyişe geçti. İkinci el otomobile talebin fazla olması nedeniyle fiyatlardaki yükseliş de sürüyor.

Sektör temsilcileri, ikinci el otomobil fiyatlarında artış hızının yavaşladığını belirtirken yüksek talebin devam ettiğini ifade etti.

İkinci el otomobilde yaz aylarının hareketli geçtiğini aktaran oto galerici Yavuz Çiftçi, seçim atmosferi nedeniyle de satışların düştüğünü söyledi.

Arz talep dengesi ile ilgili sıkıntıların devam ettiğini de belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

Sıfır araçların az olması nedeniyle piyasada daralma oluşuyor. İkinci el otomobilde de fiyatlar yükseliyor. Eskisi kadar fiyat artışı olmasa da artış devam ediyor'.



Şu an alıcılarda fiyat ne olursa olsun zarar etmeyiz düşüncesi var. Fiyatlarda hızlı bir düşüş veya yükseliş beklenmiyor.



Piyasalarda ikinci el otomobil fiyatlarının sıfır otomobil fiyatlarını geçtiğini de gördük. Bu açıdan fiyatlarda bir köpük olduğu dikkat çekiyor. Bunun da giderileceğini düşünüyorum.