İkinci elde balon patladı! İşte alınan 6 farklı önlem İkinci el otomobil satışlarıyla ilgili alınan birçok önlem, piyasada dengeleri değiştirdi. Şu ana kadar alınan 6 farklı önlemi listeledik.

ensonhaber.com

Sıkı denetimler, düzenlemeler ve alınan ek önlemler sonrası otomotiv sektöründe işler değişiyor.

Yeni uygulamalar sayesinde, aylardır ikinci elde görülen yüksek fiyatlar, son zamanlarda az da olsa düşmeye başladı.

Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı yaptırımlar, ikinci el piyasasında yeniden dengelerin kurulmasını sağladı.

Peki şimdiye kadar hangi adımlar atıldı? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

1. 6 ay ve 6 bin km şartı

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kararla birlikte, sıfır alınan araçlar, 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamadı.

Pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik Bakanlıkça satış kayıtları üzerinden yapılan denetimler de artırıldı.

2. Üç adetten fazla araç satışına engel

Bakanlık, 6 ay ve 6 bin km doldurmamış araçlar için bireysel kullanıcıların da 3 adetten fazla satışına kısıtlama getirdi.

Aynı zamanda genel olarak 3 araçtan fazla yapılan satışlar ticari faaliyet olarak kabul edilip vergilendirildi.

3. Vekaletli satışlar noter sisteminde engellendi

Ticaret Bakanlığı, vekalet yoluyla üçten fazla araç satanları da inceleme altına aldı. Bakanlık tarafından yapılan inceleme neticesinde, düzenlenen kısıtlamaya aykırılık teşkil ettiği tespit edilen ilanları veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında ilan başına 300 bin TL'ye kadar para cezası uygulanıyor.

4. Kredi vadeleri düşürüldü

Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumu (BDDK), taşıt teminatlı kredilerde vade sınırının 48 aydan 36 aya indirdi.

BDDK'nın kararına göre nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade 48 aydan 36 aya çekildi.

Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 24 aya çekilirken, taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü.

5. İkinci el araçların sıfır fiyatının üzerinde satılması engellendi

İkinci el araçların fiyatının sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmeliğe aykırı ilanlara 300 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

Ayrıca ikinci el araçların satışının yapıldığı internet satış siteleri de karara aykırı davranan ilan sahiplerinin tüm bilgilerini bakanlığın taleplerine uygun olarak bakanlığa iletmekle yükümlü olacak.

6. İsimsiz ilanlar yasaklandı

İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararda ilan sitelerinde isimlerin gizlenmesinin yasaklandığı yer aldı, uymayanları ise 100 bin TL ceza bekliyor.

Söz konusu kararlara göre, ilan sitelerinde kendi kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilana çıkarılamayacak.

Kişiler, kendisi, eşi veya bir ve ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan ikinci el araç ve gayrimenkul için sadece yetki belgesi alarak satış ilanı verebilecek.