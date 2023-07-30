İmzalar atıldı! TOFAŞ, Stellantis'in Türkiye haklarını satın aldı TOFAŞ, Stellantis'in Türkiye'deki dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'yi satın aldığını ve imzaların atıldığnı duyurdu.

ensonhaber.com

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Citroen, Peugeot, Opel, Jeep ve Fiat gibi yakından tanıdığımız pek çok markayı çatısı altında bulunduran Stellantis'in Türkiye haklarını TOFAŞ satın aldı.

TOFAŞ, Stellantis Türkiye dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin sermayesinin tamamını satın aldığını geçtiğimiz mart ayında duyurmuştu.

İmzalar resmen atıldı

KAP'a yeni bir açıklama yapan Tofaş, gerekli incelemelerin tamamlandığını ve devralma için imzaların atıldığını bildirdi.

Devralma ile birlikte Alfa Romeo, Fiat, Citroen, DS Automobiles, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot gibi tüm Stellantis markalarının satış ve servis hizmetleri Tofaş'a geçti.

İki şirket arasında yapılan anlaşma ile birlikte Türkiye'deki tüm Stellantis markalarının ticari faaliyetleri TOFAŞ çatısı altında toplanacak.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: