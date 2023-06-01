İspanyol üretici Seat otomobil üretmeyi bırakacak İddialara göre, İspanyol otomobil üreticisi Seat, otomobil üretimi görevini yeni kurduğu alt markası Cupra'ya devredecek.

Otomotiv sektöründeki değişen trendler, markaların gelecek planlarının da değişmesine neden oldu.

Ortaya atılan bir iddiaya göre, İspanyol otomobil üreticisi Seat, otomobil üretimi görevini yeni kurduğu alt markası Cupra'ya devredecek ve kendi markası adı altında üretim yapmayacak.

Ülkemizde Leon, Toledo, Ibiza ve Seat’a bağlı marka Cupra ile bilinen şirket, tam kapsamlı bir mobilite şirketine dönüşmek istiyor.

Seat, çip krizi nedeniyle 2022 yılında beklentilerden oldukça düşük satışlara imza atmıştı. Öte yandan, markanın elektrikli araç üretmemiş olması da markaya olan ilgiyi azalttı.

Üretim 2030'da sonlanacak

İspanyol otomobil üreticisi, 2030 yılı itibarıyla otomobil üretimini durdurma kararı aldı. Ardından şirket, otomobil üretmek yerine şehir içi mobilite çözümleri sunmayı planlayan bir marka olmayı düşünüyor.