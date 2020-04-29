İtalya'da otomobil satışları yüzde 98 azaldı

Nisan ayında İtalya'daki otomobil satışları yüzde 98 oranında düştü.

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da hemen hemen her sektör bu salgından ciddi şekilde etkilendi.

Ülkedeki otomobil pazarında ise ciddi düşüşler yaşanıyor. Yeni gelen bilgilere göre İtalya'da nisan ayında yapılan otomobil satışları yüzde 98 oranında düştü. (Mart ayında yüzde 85 azalma olmuştu) Ayrıca ülkede, 24 Nisan tarihine kadar sadece 2 bin 182 adet yeni otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Dataforce İtalya Ülke Müdürü Salvatore Saladino, “Son olarak derlediğimiz nisan ayı satışlarımız 2500-2600 seviyelerinde, 2019 yılında ise bu rakamlar 175 bin 654 seviyelerindeydi.” dedi.

İTALYA'DA SATIŞLAR YERLERDE

Nisan ayında Renault Zoe modelinden 317 adet sattı. 100 adetin üzerinde satış yapan Fiat Panda ve Jeep Compass’ta İtalya’nın en çok satan modelleri arasında oldu. Panda’dan 157, Compass’tan ise 116 adet satıldı. Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise Model 3’ten 58 adet sattı.