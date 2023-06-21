İzmit'te üretilen makyajlı Hyundai i10 satışa sunuldu Hyundai i10'un makyajlı versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu. Otomobilin fiyatını ve özelliklerini derledik.

Hyundai, İzmit'te üreterek 40'tan fazla ülkeye ihraç ettiği i10 modelini yeniledi. Daha canlı renkler ve daha şık bir tasarımla gelen i10, gelişmiş bağlantı özellikleri, konfor unsurları ve genellikle sadece üst segmentlerde görülen teknolojileri de bünyesine kattı.

Üç ay önce tanıtılan makyajlı Hyundai i10'un gelişi öncesi kompakt model fiyat listelerinden kaldırılmıştı. Yeni modelin gelmesiyle otomobilin fiyatları yeniden açıklandı.

Hyundai i10 neler sunuyor

Yeni i10, Türkiye’de Jump, Style ve Elite olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğiyle satılıyor. Aynı zamanda, 1.0 lt ve 1.2 lt’den oluşan 2 farklı benzinli motor tipiyle de verimli bir yakıt ekonomisi sunuyor.

5 ileri manuel şanzıman sadece 1.0 litrelik motorda sunulurken, 5 ileri AMT otomatik şanzıman ise hem 1.0 lt hem de 1.2 lt’lik motorlarla kombine ediliyor.

Artık daha sportif bir duruş sergileyen Hyundai i10, alçak tavanı ve uzun dingil mesafesi sayesinde daha cesur bir izlemim uyandırıyor.

Avrupa’nın en popüler şehir otomobillerinden biri olarak beğeniyle karşılanan i10, standart 4,2 inç LCD gösterge, dijital klima, akıllı anahtar, önde ve arkada USB tip-C bağlantılarıyla dikkat çekiyor.

Hyundai i10, 8 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto ile üst segmentteki otomobilleri aratmıyor.

Hyundai i10 fiyat listesi

1.0 MPI 67 PS Jump Manuel 615.000 TL

1.0 MPI 67 PS Jump AMT 650.000 TL

1.2 MPI 84 PS Style AMT 670.000 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk AMT 720.000 TL