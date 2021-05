Jeep Renegade ve Compass modellerinde mayıs kampanyası

Jeep, ay sonuna kadar sürecek kampanyada Renegade ve Compass modellerinde çeşitli fırsatlar sunuyor. İşte güncel Jeep kampanyaları...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, son zamanlarda bir de çip kriziyle boğuşuyor.

Markalar yeniden eski günlerine dönmeye çalışırken, biz de ülkemizdeki güncel kampanyaları sizlere sunmaya devam ediyoruz.

Jeep, mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ay sonuna dek sürecek kampanyada; Renegade, 100 bin TL’ye kadar, 12 ay yüzde sıfır faizli kredi avantajı ile satışa sunuluyor.

Jeep Compass'a ise 150 bin TL’ye yine 12 ay yüzde sıfır faizli kredi ile sahip olunabiliyor.

JEEP RENEGADE FİYAT LİSTESİ

Jeep Renegade 1.0 120hp Sport Benzinli MT 4x2 düz vites modeli 304 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

Renegade 1.3 150hp Longitude Benzinli DDCT 4x2 otomatik vites modeli ise 364 bin 950 TL'ye bayilerde müşterileri bekliyor.

Renegade 1.3 150hp Limited Benzinli DDCT 4x2 otomatik vites seçeneğinin fiyatı ise 404 bin 950 TL.

Son olarak Renegade 1.3 150hp S Limited Benzinli DDCT 4x2 otomatik vites paketinin fiyatı 444 bin 950 TL olarak belirtiliyor.

Tüm bu fiyatların 2021 Renegade modellerine ait olduğunu hatırlatalım.

JEEP COMPASS FİYAT LİSTESİ

Ülkemizde 2020 model yılı satılan Jeep Compass fiyat listesi ise şu şekilde.

Compass 1.3 150hp Longitude Benzinli DCT 4x2 (otomatik) - 451 bin 950 TL

Compass 1.3 150hp Limited Benzinli DCT 4x2 (otomatik) - 484 bin 950 TL

Compass 1.3 150hp S Limited Benzinli DCT 4x2 (otomatik) - 530 bin 950 TL

Compass 1.4 170hp Limited Executive AWD Benzinli AT (9 ileri otomatik) - 563 bin 950 TL

Compass 1.4 170hp S Limited AWD Benzinli AT (9 ileri otomatik) - 574 bin 950 TL

Compass 1.3 240hp PHEV S Limited Benzinli AT 4xe (6 ileri otomatik) - 764 bin 950 TL

Compass 1.3 240hp PHEV Trailhawk Benzinli AT 4xe (6 ileri otomatik ve benzin + elektrik) - 764 bin 950 TL