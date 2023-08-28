Karavan sevenler için: Ford Transit Custom Nugget tanıtıldı Düsseldorf Caravan Salon etkinliğinde sahne alan Ford, Transit Custom Nugget isimli yeni bir model görücüye çıkardı.

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Karavan otomobiller, genellikle bir otomobil şasisi üzerine inşa edilmiş, taşınabilir yaşam alanlarına deniyor.

Bu araçlar, karavan veya kamyonet tipi araçlar olarak tasarlanabilir ve özellikle kamp, seyahat ve tatil amaçları için kullanılıyorlar.

Ford'dan yeni karavan

Düsseldorf Caravan Salon etkinliğinde sahne alan Ford, Transit Custom Nugget isimli yeni bir model tanıttı.

Geçen yıl tanıtılan en son Transit Custom şasinin üzerine inşa edilen araç, tekerleri olan küçük bir evden beklediğiniz tüm olanaklara sahip. Buna, L şeklinde bir mutfak, bir çekmeceli buzdolabı ve bir lavabo da dahil.

2024 Transit Custom Nugget, tavanın kolayca indirilmesini sağlamak için kendiliğinden katlanabilen bir kumaşla geliyor.

Ayrıca dileyen müşteriler, ek bir ücret ödeyerek iç mekan özelliklerine güç sağlamak için bir güneş paneli de taktırabilecek.

İki çift kişilik yatak için yeterli alan sunan model, sürücü ve ön yolcu için dönebilen koltuklar ile geliyor. Arka bölümde, isteğe bağlı ısıtma, USB-C portları ve hoparlörleri bulunan üç kişilik bir koltuk yer alıyor.

Kullanılabilir kapasitesi 11.8 kWh olarak açıklanan batarya paketi, yaklaşık 32 kilometre elektrikli menzil sağlayacak kadar enerji sunuyor.

Yeni model, Kuga PHEV modelinden alınan bir PHEV güç aktarımına sahip. Bu motor, atmosferik 2.5 litrelik benzinli bir motor ve bir elektrik motoru kullanarak toplamda 230 beygir güç üretiyor.

Otomobilin ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatı gibi bilgiler henüz netlik kazanmadı.