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Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, birkaç gün boyunca devam edecek.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bingöl ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARLI YOLLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bu durum, uzun süredir kar yağışını bekleyenleri sevindirse de sürücüler için zorlu yol şartlarını beraberinde getiriyor.

Karlı ve buzlu yollarda tutunma azalırken, fren mesafesi de önemli ölçüde uzar. Bu da sürüşü daha riskli hale getirir.

Ancak doğru önlemleri alarak ve dikkat edilmesi gereken noktaları göz önünde bulundurarak güvenli bir sürüş sağlamak mümkün.

İşte karlı havalarda güvenli bir şekilde araç kullanmanız için dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktaları:

KIŞ LASTİKLERİNE GEÇİN

Kış lastikleri, karlı ve buzlu yollarda daha iyi yol tutuşu sağlayarak fren mesafesini kısaltır. Bu nedenle, soğuk hava koşullarında güvenli bir sürüş için kış lastiklerinin kullanımı hayati önem taşıyor

Normal lastiklere kıyasla daha yumuşak bir kauçuk markasına sahip olan kış lastikleri, özel sırt desenleri sayesinde kar ve buz üzerinde daha iyi bir standart oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

Ayrıca, derin oluklu yapıları sayesinde su ve sulu karı lastik altından daha hızlı tahliye ederek kayma riskini en aza indirir.

ARACINIZI ZORLU KOŞULLARA HAZIRLAYIN

Karlı havalarda aracınızı yola çıkmadan önce hazırlamanız önemlidir. Antifriz seviyelerini kontrol edin, akünün şarj durumunu kontrol ettirin ve sileceklerin düzgün çalıştığından emin olun.

Ayrıca, aracınızın farlarının ve sinyallerinin de düzgün çalıştığından emin olun. Soğuk hava, lastik basıncını düşürebilir, bu nedenle lastik basıncınızı düzenli olarak kontrol etmeniz ve gerekirse şişirmeniz önemli. Doğru lastik basıncı, aracınızın yol tutuşunu, yakıt verimliliğini ve lastik ömrünü iyileştirir.

TAKİP MESAFESİNİ KORUYUN

Taşıt hız sınırları ve buna bağlı olarak uyulması gereken 'araç takip mesafesi' kuralları, trafik kazalarına ve çarpışma riskine olan etkilerinden ötürü oldukça önemli.

Takip mesafenizi aracınızın özelliklerine, seyahat ettiğiniz yolun durumuna ve hava durumuna göre ayarlamanız önemlidir.

120 km hızla giden aracın takip mesafesi; uyulması gereken takip mesafesi, seyahat halindeki aracın hızının yarısı olarak belirlenmiştir. Yani 120 km hızla giden bir aracın önündeki araçla arasına koyması gereken mesafe 60 metredir.

Ancak buzlu zeminde ve karlı havalarda, takip mesafenizi biraz daha artırmak, sizin için daha güvenli olacaktır.

GEREKSİZ ŞERİT DEĞİŞTİRMEKTEN KAÇININ

Karlı ve buzlu yollarda gereksiz şerit değişimlerinden kaçınarak aracınızın stabilitesini koruyabilirsiniz.

Ani ve sert direksiyon hareketleri aracın ağırlık dengesini bozarak kayma riskini artırır. Bu nedenle, mümkün olduğunca sabit bir şeritte ilerleyin ve yavaş, kontrollü manevralar yapın.

YOKUŞLARA DİKKAT

Karlı ve buzlu havada yokuş aşağı inerken, arabanın savrulmasını ve kaymasını önlemek için yapabileceğiniz birkaç şey var.

Vitesi küçültün. Belli aralıklarla hafifçe fren pedalına basın. Arabanın arkası kaymaya başlarsa freni bırakın. Direksiyonu aracın arkasının gittiği yöne doğru kırın.

Karlı havalarda, arabayla yokuş çıkarken araç patinaj yapabilir. Bu durumu önlemek için uygulamanız gereken noktalar şu şekilde:

Gaza yüklenmeyin. Aracı olabildiğince düşük hızda kullanın. Hızlanmayı kademeli bir şekilde vitesi artırarak yapın. Ani hızlanma yapmayın.

ANİ GAZ VE FRENLERDEN KAÇININ

Karlı zeminlerde araç kullanırken ani gaz ve fren hareketlerinden kaçının. Ani ya da sert bir müdahale, patinaj yapmanıza veya aracınızın kaymasına neden olabilir. Bu yüzden gaz ve fren pedallarını daima yumuşak ve kontrollü şekilde kullanmalısınız.

Özellikle fren kullanmak yerine vites küçültme yöntemiyle yavaşlamak daha güvenli olabilir. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var: Debriyajdan ayağınızı birden çekmeyin, yavaş ve kademeli şekilde bırakın. Aksi takdirde aracın ağırlık dengesi bozulur, ön tarafa fazla yük biner ve bu da kayma riskini artırır.

GİZLİ BUZLANMALARA DİKKAT EDİN

Gizli buzlanma, özellikle soğuk havalarda yollarda oluşan ince ve şeffaf bir buz tabakasıdır. Buz o kadar ince olduğundan, altındaki yol yüzeyi görülebilir, bu da onu fark etmeyi zorlaştırır ve "black ice" (kara buz) adını almasına neden olur.

Gizli buzlanma genellikle köprülerde, viyadüklerde, gölgeli alanlarda ve yolun sıcaklığının donma noktasının altında olduğu yerlerde oluşur.

Gizli buzlanma tehlikesiyle karşılaşırsanız, direksiyonu ani hareketlerden kaçının ve frene yavaşça basın. Aracınızın kontrolünü kaybederseniz, direksiyonu kaydığınız yöne çevirin ve aracınız durana kadar sakin kalmaya çalışın.

KARA SAPLANINCA PANİKLEMEYİN

Aracınız bir veya birden fazla lastiği kara saplanırsa yapacağınız çok fazla bir şey yok. Çok fazla gaz vermek aracı saplandığı yerden çıkarmaz, aksine başa dönen lastik, aracınızın düştüğü çukuru derinleştirerek çıkmasını daha da zorlaştırır.

Mümkünse aracı ikinci vitese alıp, çapraz şekilde öne ve arkaya doğru manevra denemeleri yapılabilir.

Ancak aracın yerinden hiç hareket etmediği durumlarda fazla zorlamak doğru olmaz. Bu nedenle böyle durumlarda, çekici yardımı almak en akıllıca yol olacaktır.

BUNLARI MUTLAKA ARACINIZDA BULUNDURUN

Karlı havalarda araç kullanırken, aracınızda aşağıdaki acil durum malzemelerini bulundurmanız sizi güvende tutabilir:

Battaniye

El feneri

İlk yardım çantası

Yiyecek ve su karşılamak için.

Kürek

Buz kazıyıcı:

Çekme halatı

Telefon şarj cihazı