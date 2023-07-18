Kemerleri bağlayın! İşte dünyanın en hızlı 10 otomobili Günümüzde elektrikli motorların ve teknolojinin desteğiyle artık saatte 500 kilometrelik hızlar hayal değil. Biz de markaların resmi verilerine göre dünyanın en hızlı 10 otomobilini listeledik.

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Son yıllarda otomotiv endüstrisi, teknolojik gelişmeler ve mühendislik yenilikleri sayesinde hız sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

Hız tutkunları ve süper otomobil meraklıları için adrenalin dolu bir dünyada, dünyanın en hızlı otomobilleri heyecan verici bir rekabetin ortasında yer alıyor.

İnanılmaz güçleri ve çarpıcı tasarımlarıyla öne çıkan bu otomobiller, saatteki hızlarıyla da göz dolduruyor.

Biz de sizler için, markaların resmi verilerine göre dünyanın en hızlı 10 otomobilini listeledik.

Koenigsegg Agera RS

2017'de dünyanın en hızlı otomobili unvanını eline geçiren Koenigsegg Agera RS, yapılan testlerde 447 km/sa hıza ulaşmayı başardı. Rekor daha sonra Bugatti tarafından geri alındı.

Czinger 21C

Kaliforniya merkezli yeni bir hiper otomobil firması olan Czinger Vehicles'ın ilk modelini 2020'nin başlarında görmüştük.

21C ismindeki o araç, sıra dışı güç değeri ve sıralı koltukları ile dikkatleri çekmişti. Firma, 2020'den bu yana da bu aracı daha da geliştirdi ve seri üretim versiyonuyla karşımıza çıkardı.

Şirketin iddiasına göre Czinger 21C 452 km/sa hıza ulaşabiliyor.

SSC Tuatara

SSC Tuatara, 2022'nin başında yaptığı testlerde 474,7 km/sa gibi muhteşem bir hıza ulaşmayı başardı.

Buda aracın dünyanın en hızlı otomobili unvanını almasını sağladı. Testlere başlarken markanın iddiası 508 km/sa hıza ulaşaılabileceği yönündeydi.

Hennessey Venom F5 Roadster

Aracın tavanı kapalıyken iddia edilen hızı 500 km/sa. Marka modelin üstü açılsa bile 483 km/sa hızla ulaşabileceğini belirtiyor.

Koenigsegg CC850

Koenigsegg'in en hızlı ikinci arabası olan CC850, 483 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Bugatti Chiron Super Sport 300+

Bugatti Chiron Super Sport 300+, elde ettiği 490,5 km/sa hızla dünyanın en hızlı otomobillerinden biri konumunda.

Gelişmiş bir aerodinamik yapıya sahip olması gereğiyle biraz daha uzun olan araçta dört turbolu 8.0 litrelik W16 motoru bulunuyor. Bu motor 1.578 beygir güç üretebiliyor.

SP Automotive Chios

SP Automotive Chaos, geçen yılın sonlarında tanıtıldı. Henüz yollara çıkmamış olan araç, şirketin iddiasına göre 499 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Hennessey Venom F5

Hennessey Performance Engineering mühendislerinin elinden sadece 24 adet üretilecek model, 500 km/sa hızı aşabiliyor.

Bugatti Bolide

Sadece pistlere özel olan Bugatti Bolide, dört turboşarjlı 8.0 litrelik W16 motoruyla birlikte 1825 beygirlik bir canavar. Araç 500 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Koenigsegg Jesko Absolut

Koenigsegg, Jesko Absolut'un Bugatti Chiron Super Sport 300+'ın üzerinde bir hıza sahip olduğunu belirtiyor. Bahsedilen hız ise 531 km/sa. Burada en büyük engel bu hıza ulaşılabilecek en iyi yerin Almanya'daki Ehra-Lessien deneme yolu olması. Bu alan Bugatti'nin ana şirketi Volkswagen'e ait.

Tanıtımda bu aracın 5.0 litrelik çift turbolu bir V8 motora sahip olduğu, bu motordan 1280 beygir güç ile 1.000 Nm tork ürettiği de açıklandı.

Firma ayrıca bu aracın E85 yakıtı kullanması hâlinde bu değerlerin 1.600 beygir güç ile 1.500 Nm tork değerlerine yükseleceğini de belirtiyor.

Dünyanın en hızlı 10 otomobili içeriğimizin sonuna geldik. Peki sizin tercihiniz hangisi olurdu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.