Kia, 2025'e kadar 11 yeni elektrikli model üretecek

Kia, elektrikli otomobil planları kapsamında 5 yıl içinde 11 yeni otomobil üretmeyi planlıyor.

Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli otomobil pazarında birçok şirket, kendi modellerini üreterek yarışa dahil oluyor.

Elektrikli otomobil sayısının her yıl katlanarak artması beklenirken, Güney Koreli otomobil üreticisi Kia da 11 yeni modelle yarıştaki elini güçlendirecek.

Özellikle Avrupa pazarını hedefleyen Kia, bu stratejisi çerçevesinde 2021 yılında tam elektrikli bir SUV sunmaya hazırlanırken, 2025'e kadar toplam 11 yeni elektrikli model üretecek.

İLK OLARAK SUV MODELİ GELECEK

Alınan bilgilere göre, Kia’nın yeni nesil elektrikli araçlarından ilki olarak gelecek olan model, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Imagine by Kia konseptinin üretim versiyonu olarak sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araç geleceğe yönelik bir kullanıcı deneyimi sunacak.

Henüz ismi belli olmayan SUV modeli, Rimac ile işbirliği içinde geliştirilen E-GMP adlı yeni bir mimari üzerinden üretilecek. 500 kilometre menzil sunacağı açıklanan araç, 20 dakikadan daha kısa sürede şarj olacak.

Güney Koreli üretici, 2021’de piyasaya sürülecek modelin ardından, 2022 yılından başlayarak birçok yeni elektrikli araç satışa sunacak..

Kia, modele göre değişmekle birlikte elektrikli araçlarında 400V ve 800V şarj kapasitesi sunmayı planlıyor.

