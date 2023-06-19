Koenigsegg Regera, 0-400 km/saat rekorunu kırdı Koenigsegg'in hiper otomobili Regera, Rimac Nevera'ya ait olan 0-400-0 km/sa rekorunu kırmayı başardı.

Koenigsegg'in hiper otomobili Regera, Rimac Nevera'ya ait olan 0-400-0 km/sa rekorunu kırdı.

Regera, 402 km hıza ulaşıp durmayı başaran en hızlı yol otomobili olarak tarihe geçti. Üstelik, aracın 0-400-0 performansı sadece 28,81 saniye sürdü.

Önceki Rekor Rimac Nevera'ya aitti

Daha önceki rekor tamamen elektrikli Rimac Nevera'ya aitti. Süper elektrikli araç 29,94 saniye ile 0-400-0 km/sa rekorunu eline almıştı.

İlk olarak 2015 yılında piyasaya sürülen Regera, artık üretimde olmamasına rağmen günümüz otomobillerine kafa tutuyor.

“Hibrit” süper otomobil, 5 litrelik çift turbo V8 motoru ve üç farklı elektrik motoruyla tam 1.500 beygir güç ve 2.000 Nm tork üretebiliyor.