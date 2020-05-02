Koronavirüs nedeniyle otomobillerin tasarımları da değişecek

Otomobil üreticilerinin tasarım şefleri, salgının ardından sektörde çok şeyin değişeceğine inanıyor. Bunların başında ise güvenlik ve lüks anlayışı geliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomotiv sektörü, salgından sonra gerek tasarım gerekse güvenlik anlamında değişikliğe uğrayabilir.

Çoğu otomotiv markası salgınların etkisinin daha az hissedileceği teknoloji ve tasarımlar üzerine çalışıyor.

Bazı markaların tasarım şefleri, otomotivde yaşanacak değişim beklentilerini anlattı. Daimler Tasarım Şefi Gorden Wagener, ''Salgın güvenlik ve lüks üzerine olan tecrübemizin değişimine etki edecek." dedi.

Wagener’in ifadelerine katkıda bulunan Rolls-Royce’dan Felix Kilbertus, ''Otomobiller bir iç mekandan daha fazlasını güvenlik ve özgürlük adı altında sunacak.'' ifadelerini kullandı.

YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GELECEK

Geçtiğimiz sene bir filtre teknolojisi üzerinde çalıştığını açıklayan Jaguar Land Rover ise son yaşanan salgından sonra bu teknolojinin geliştirilmesine hız verecek. Klima kontrol sistemlerinin içerisine eklenecek bir ultraviyole ışık, zararlı patojenleri ortadan kaldıracak.

Mercedes gibi bazı üreticiler ise araç içinde hava kalitesini artırmak üzere bazı çalışmalar yürütüyor.

Wagener ayrıntılara girmeden, “Üzerine çalıştığımız teknoloji otomobilin kabini içindeki hava kalitesini artıracak ve neredeyse yüzde yüz temiz bir atmosfer oluşturacak.” cümlesiyle bu sisteme dair az da olsa ipucu verdi.

