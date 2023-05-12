Lamborghini Huracan üretimi 2024 yılında sona eriyor İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, Huracan modelini üretmeyi 2024 yılında bırakacak.

ensonhaber.com

İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, Huracan modelinin tamamen tükendiğini ve üretiminin 2024'te tamamen durdurulacağını açıkladı.

2014 Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk defa halka tanıtılan Huracan, böylelikle 10 yıl sonra yollara veda edecek.

Huracan yerine yeni model geliyor

Lamborghini, Huracan'ın yerini alması gereken yeni otomobili 2024'ün sonlarına doğru karşımıza çıkaracak.

Ayrıca 2024'te Lamborghini'nin SUV modeli Urus'un şarj edilebilir hibrit bir versiyonu da yollara çıkacak.

İtalyan marka, ayrıca 2028'de 2+2 oturma düzenine sahip bir GT otomobili geliştirmeyi düşünüyor.