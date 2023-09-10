Lexus RZ, Euro NCAP testlerinde 5 yıldız aldı Premium otomobil üreticisi Lexus’un tamamen yeni modeli RZ, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alarak geçmeyi başardı.

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ensonhaber.com

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

Premium otomobil üreticisi Lexus’un tamamen yeni modeli RZ, bağımsız araç güvenliği test kuruluşu Euro NCAP tarafından test edildi.

Türkiye’de 2023’ün son çeyreğinde satışa sunulacak elektrikli RZ; yapılan testler sonucunda 5 yıldız almayı başardı.

Tüm kategorilerde yüksek puan aldı

Açıklanan çarpışma testi sonuçlarına göre Lexus’un tam elektrikli modeli RZ, yetişkin yolcu korumasında yüzde 87; çocuk yolcu korumasında yüzde 87; yayalar gibi diğer yol kullanıcıları korumasında yüzde 84 ve güvenlik asistanları performansında yüzde 81’lik bir başarı oranı elde etti.

Bununla birlikte RZ, Euro NCAP’in son 2023 standartlarına göre “Çocuk Algılama” teknolojisiyle de ödüllendirilen ilk araç oldu.

Bu teknoloji, ön koltukta veya arka koltukta, araçtan inerken bir çocuğun veya bebeğin bırakılma olasılığına karşı uyarı yaparak, özellikle sıcak havalarda hayat kurtaran bir teknoloji olarak öne çıkıyor.

5 yıldız almak zorlaştı

Euro NCAP, aktif ve pasif araç güvenliği test protokolünü güncelledi. Artık otomobillerin Euro NCAP'ten beş yıldız alabilmesi için bazı yeni kriterleri karşılamaları gerekiyor.

İlk olarak bir otomobilin elektrikli camlarının ve kapılarının suya batma gibi durumlarda da en azından araçtaki kişilerin kaçabilmesine yetecek bir süre çalışabilmesi gerekecek.

Beş yıldız için gerekli olan bir diğer özellik de yolcu algılama sistemi. Bu sistem, araçta çocuk olması halinde kamera veya sensörlerle bunu tespit edip sürücüyü veya acil servisi bilgilendirmekle görevli.

Euro NCAP'in getirdiği diğer bir yeni kural ise Otonom Acil Durum Fren Sistemi (AEB) ile ilgili. Bir otomobilin beş yıldız ile derecelendirilebilmesi için artık AEB'nin yolda veya manevra esnasında motosikletlileri algılayıp tepki vermesi gerekiyor.