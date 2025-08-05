Lyft ve Baidu, Avrupa’da robotaksi hizmetine başlayacak

ABD merkezli ulaşım platformu Lyft, Çinli teknoloji devi Baidu ile yaptığı iş birliğiyle otonom robotaksi hizmetini Avrupa'ya taşıyor.

Bu hamle, hem Lyft'in Kuzey Amerika dışına ilk kez açılması hem de Baidu'nun otonom sürüş teknolojisini Avrupa'ya getirmesi açısından bir ilk niteliği taşıyor.

BAIDU'NUN TEKNOLOJİSİ, LYFT'İN PLATFORMU

2026'da ilk olarak Almanya ve İngiltere'de başlayacak olan hizmette, Baidu'nun RT6 model otonom araçları kullanılacak.

Bu iş birliğinde Baidu teknik altyapı ve araçları sağlarken, Lyft ise filo yönetimi ve müşteri hizmetlerinden sorumlu olacak.

LYFT'İN AVRUPA'DAKİ BÜYÜME PLANI

Lyft'in bu adımı, yakın zamanda FreeNow'ı satın alarak Avrupa'da 180'den fazla şehirde faaliyet gösterme hakkı kazanmasının ardından geldi.

Bu hamle, Uber'in Waymo gibi ortaklarla yürüttüğü küresel robotaksi genişlemesine de doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor.