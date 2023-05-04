Makyajlı Peugeot 2008 resmen tanıtıldı! İşte öne çıkan özellikler Peugeot, B segmentindeki temsilcisi 2008'i makyajladı ve görücüye çıkardı.

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Peugeot markasının ilgi gören modellerinden biri olan 2008, yenilenerek tanıtıldı. Makyaj operasyonu ile birlikte 2008'in de yeni Peugeot logosuna kavuştuğunu görüyoruz.

Makyajlı 2008 modellerinin tamamı artık standart olarak 10 inç büyüklüğe sahip dokunmatik ekranlar ile geliyor.

Fransız üretici elektrikli E-2008'e ise ekstra güç ve menzil sağladı. E-208 ve E-308'de bulunan elektrik motoruna geçen model, artık 158 bg güç üretebiliyor.

Bataryası da 54 kWh büyüklüğe çıkartılan otomobil, WLTP döngüsüne göre 345 ile 406 km menzil sunabiliyor.

Buna ek olarak 2024 yılının ilk günlerinde model ailesi bir de yeni hibrit motor seçeneğine kavuşacak. 138 bg gücünde bir içten yanmalı motor ile çalışacak bu hibrit motor standart olarak çift kavramalı şanzıman ile birlikte gelecek.

Yeni Peugeot 2008 yaz aylarında satışta

Peugeot, makyajlı 2008'i yaz aylarında satışa sunacak.