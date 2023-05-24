Makyajlı Volkswagen Touareg tanıtıldı: İşte özellikleri Volkswagen, geçtiğimiz şubat ayında ipuçlarını paylaştığı makyajlı Touareg modelini resmi olarak tanıttı.

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Son zamanlarda elektrikli otomobillere ağırlık veren Alman otomobil üreticisi Volkswagen, bir yandan da içten yanmalı modellerinin yeni versiyonları üzerinde çalışıyor.

Şirket birçok modelini yeni nesilleriyle değiştirirken, Touareg de makyaj operasyonu geçirdi.

Volkwagen, makyaj operasyonu geçiren Touareg modelinin kamuflajlı görsellerini daha önce yayınlamıştı. Şimdi de otomobil resmi olarak karşımıza çıktı.

Volkswagen Touareg neler sunuyor

Yeni Touareg, Volkswagen'in "ışıklandırılmış" ızgara tasarımına kavuşuyor. Arka kısımda ise yine aydınlatılmış bir logo karşımıza çıkıyor.

Ön bölümde far takımlarını "L" benzeri grafiklere kavuşturan model, artık çok daha yüksek teknolojiye sahip matrix LED ışık takımlarını standart olarak sunacak.

Touareg, V6 motorlarıyla satışta olmaya devam edecek. Ülkemizde sadece 3.0 litrelik V6 TDI motor ile satın alınabilen Touareg'in, motor seçeneklerini değişmeyecek.

286 bg güç üretebilen bu ünitelerin yanına yeni eHybrid versiyonu eklendi. Makyaj operasyonu ile gelen bu seçenek, 3.0 litrelik V6 motoru elektrikli bir ünite ile birleştirerek 375 bg güç üretilmesini sağlıyor.

Haziran ayında yeni Touareg siparişlerini almaya başlayacak Volkswagen, modeli yine aynı donanım paketleri ile satışa sunacak.