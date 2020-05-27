Makyajlı yeni Kia Rio tanıtıldı

Güney Koreli üretici Kia, yeni makyajlı Rio modelini duyurdu. Sadeleştirilmiş bir ön yüze sahip yeni otomobile daha yakından bakıyoruz.

Kia Rio'nun yeni makyajlı modlei ilk defa geçtiğimiz ocak ayında karşımıza çıkmış ve araç test edilirken görüntülenmişti. Ancak ağır kamuflajla kaplı prototip test aracı, Rio'nun yakın zaman içinde tanıtılmayacağı iddialarına neden olmuştu.

Kia, test görüntülerinden yaklaşık 5 ay sonra bir sürpriz yaparak yeni makyajlı Rio modelini tanıttı.

Sadeleştirilmiş bir ön yüz tasarımına ve yeni sis farlarına ev sahipliği yapan daha geniş bir tampona kavuşan Rio modellerinde, LED far standart hale getirildi.

Bunun dışında, yeni gövde renkleri ve sekiz kollu 16 inç jant seçeneği de opsiyon olarak eklendi.

YENİ GÖSTERGE PANELLERİ

İç mekandaki en büyük yenilik ise merkez konsola yerleştirilen 8 inçlik yeni ekran ve 4.2 inçlik gösterge paneli oldu. Buna ek olarak, kabin için yeni özelleştirme seçenekleri de mevcut.

HAFİF HİBRİT MOTOR

Makyajlı Kia Rio’daki en büyük değişiklik kaputun altında göze çarpıyor. Yeni 1.0 litrelik hafif hibrit motora kavuşan Rio, üç silindirli içten yanmalı motorla karbondioksit salınımını yaklaşık yüzde 8 oranında düşüren entegre marş motorunu kombine etti.

EcoDynamics+ adlı yeni güç düzeneği, 100 ve 120 beygir güç seçeneği ile tercih edilebiliyor.





Yeni Rio EcoDynamics+, aynı zamanda Kia’nın yeni “akıllı manuel şanzıman” özelliğine sahip ilk modellerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu özellik sayesinde manuel şanzıman elektronik olarak kontrol edilebiliyor. Kia, yeni şanzıman sisteminin normal bir manuel şanzımana göre yakıt anlamında daha verimli olduğunu ve emisyon salınımının daha düşük olduğunu belirtiyor.

Makyajlı Kia Rio’nun bu yılın üçüncü çeyreğinde bayilerdeki yerini alması bekleniyor.







