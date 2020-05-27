Dolar
6.768
0.6349%
Euro
7.4189
0.3802%
Altın
1707.2
-0.2075%
Borsa
103024.34
0%
G. Altın
371.381
0.7498%
Bitcoin
60346.48
0.4449%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    Makyajlı yeni Kia Rio tanıtıldı

    Güney Koreli üretici Kia, yeni makyajlı Rio modelini duyurdu. Sadeleştirilmiş bir ön yüze sahip yeni otomobile daha yakından bakıyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2020 - 09:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Makyajlı yeni Kia Rio tanıtıldı

    Kia Rio'nun yeni makyajlı modlei ilk defa geçtiğimiz ocak ayında karşımıza çıkmış ve araç test edilirken görüntülenmişti. Ancak ağır kamuflajla kaplı prototip test aracı, Rio'nun yakın zaman içinde tanıtılmayacağı iddialarına neden olmuştu.

    Kia, test görüntülerinden yaklaşık 5 ay sonra bir sürpriz yaparak yeni makyajlı Rio modelini tanıttı.

    Sadeleştirilmiş bir ön yüz tasarımına ve yeni sis farlarına ev sahipliği yapan daha geniş bir tampona kavuşan Rio modellerinde, LED far standart hale  getirildi.

    Bunun dışında, yeni gövde renkleri ve sekiz kollu 16 inç jant seçeneği de opsiyon olarak eklendi.

    kia-rio

    YENİ GÖSTERGE PANELLERİ

    İç mekandaki en büyük yenilik ise merkez konsola yerleştirilen 8 inçlik yeni ekran ve 4.2 inçlik gösterge paneli oldu. Buna ek olarak, kabin için yeni özelleştirme seçenekleri de mevcut.

    HAFİF HİBRİT MOTOR

    Makyajlı Kia Rio’daki en büyük değişiklik kaputun altında göze çarpıyor. Yeni 1.0 litrelik hafif hibrit motora kavuşan Rio, üç silindirli içten yanmalı motorla karbondioksit salınımını yaklaşık yüzde 8 oranında düşüren entegre marş motorunu kombine etti.

    EcoDynamics+ adlı yeni güç düzeneği, 100 ve 120 beygir güç seçeneği ile tercih edilebiliyor.

    kia-rio

    Yeni Rio EcoDynamics+, aynı zamanda Kia’nın yeni “akıllı manuel şanzıman” özelliğine sahip ilk modellerden biri olarak öne çıkıyor.

    Bu özellik sayesinde manuel şanzıman elektronik olarak kontrol edilebiliyor. Kia, yeni şanzıman sisteminin normal bir manuel şanzımana göre yakıt anlamında daha verimli olduğunu ve emisyon salınımının daha düşük olduğunu belirtiyor.

    Makyajlı Kia Rio’nun bu yılın üçüncü çeyreğinde bayilerdeki yerini alması bekleniyor.

    kia-rio

    kia-rio

    kia-rio

    kia-rio

    kia-rio

    kia-rio

    Görüş Bildir