Makyajlı yeni Opel Corsa tanıtıldı! İşte öne çıkan özellikleri Yenilenen Opel Corsa, markanın diğer modellerine uyguladığı Vizor tasarımıyla karşımıza çıkıyor.

1982 yılından bugüne 14 milyonun üzerinde satılan ve her nesliyle sınıfının referans modeli olmayı başaran Corsa, 40 yıldır pazarın öncü modellerinden olmayı başarıyor.

Opel Corsa, 1982’de tanıtılmasıyla küçük otomobil sınıfında öne çıkarken, bugün gelinen noktada yeni nesliyle karşımıza çıkıyor.

48V hafif hibrit sisteme sahip ilk Opel olma özelliği taşıyan makyajlı Corsa'nın tam elektrikli versiyonu da artık daha fazla güç ve menzil vadediyor.

2024 Opel Corsa özellikleri

Makyajlı Opel Corsa'nın tasarımındaki en büyük değişim ön tarafta yaşandı. Opel'in daha büyük modellerinde kullandığı Vizor tasarımı, yeni Corsa'da da karşımıza çıktı.

Yenilenen Corsa'nın ön tamponundaki dikey hava girişleri de artık eskisinden daha büyük.

10 inç dokunmatik ekrana sahip yeni opsiyonel multimedya sistemi Qualcomm'un Snapdragon Cockpit Platform'undan güç alıyor.

Ayrıca ilk kez, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu telefonlar, aracın multimedya sistemine kablosuz şekilde bağlanabiliyor ve şarj olabiliyor.

Motor seçenekleri

Yeni Opel Corsa'nın kaputu altında ilk kez 48V hafif hibrit sistem karşımıza çıkıyor. Bu sistemle donatılan 1.2 litre benzinli motor, 100 hp ve 136 hp güç üretiyor.

Elektrik desteği bulunmayan 100 hp ve 130 hp'lik turbo benzinli motorlar ile 75 hp'lik 1.2 litre atmosferik motorlar da ürün gamında yer almaya devam edecek.

Makyajlı Opel Corsa'nın ilk müşteri teslimatları 2023'ün son çeyreğinde başlayacak. Otomobilin fiyatı ise henüz belli olmadı.