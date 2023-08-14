Maserati, dünyada en çok büyümeyi Türkiye pazarında yaşadı İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Maserati'nin en çok büyüdüğü pazar Türkiye oldu. İşte detaylar.

Son zamanlarda ülkemizde satılan otomobil fiyatları hızlı bir şekilde artsa da satışlar da rekor kırmaya devam ediyor. Bazı markalar, dünya genelindeki satışlarını en çok Türkiye'de artırıyor.

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Maserati'nin de en çok büyüdüğü pazar Türkiye oldu.

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Maserati, dünya çapındaki satışlarını açıkladı. Lüks markanın global satışları, yılın ilk altı ayında yüzde 42’lik artış gösterdi.

Markanın artan satışlarında Grecale ve GranTurismo modellerinin etkili olduğu açıklandı.

Maserati, 7 ayda 372 araç teslim etti

Maserati, Türkiye’de 2023 yılı Ocak – Temmuz 7 aylık dönemde 372 adet araç teslim etti. Teslimatların 222 adeti Grecale modelinden oluştu.

SUV model Levante modelinden 86 adet satıldı. Markanın 2022 yılı 7 aylık satışları 86 adet olarak açıklanmıştı. Böylece Maserati, Türkiye’de yüzde 352 büyümeyi başardı.