Maserati'nin ilk çeyrek satışları yüzde 48 düştü

Haber Merkezi

Maserati'nin 2025 yılının ilk üç ayındaki toplam satış rakamı sadece 1.700 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre tam yüzde 48'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Bu düşüş trendi aslında yeni değil; zira Maserati'nin satışları geçtiğimiz yıl da yüzde 57 oranında azalmıştı. Bu sürekli gerileme, lüks otomobil segmentinde önemli bir oyuncu olan Maserati için alarm zillerinin çalmasına neden oluyor.

YENİ CEO'NUN HEDEFLERİ

Ekim ayında göreve gelen yeni CEO Santo Ficili, markayı yeniden canlandırmak için bir dizi stratejik adım atmaya hazırlanıyor.

Ficili, 2025 yılının bir geçiş ve düşüş yılı olacağını öngörerek, Maserati'yi 2026 yılında karlılığa ulaştırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda şirket içinde yeni bir ekip oluşturulması, bayilerle ilişkilerin düzeltilmesi ve maliyetlerde önemli ölçüde kesintiye gidilmesi planlanıyor.

Ficili ayrıca, geçmişteki pazarlama hatalarını kabul ederek, rekabetçi kalabilmek adına fiyat indirimlerinin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

TRUMP TARİFELERİ

Ancak Maserati'nin geleceği üzerindeki belirsizlikler sadece satış rakamlarıyla sınırlı değil. Trump yönetiminin olası tarifeleri, Maserati ve aynı çatı altındaki Alfa Romeo'nun geleceğini daha da karmaşık hale getirebilir.